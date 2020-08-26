«الطيران المدني» تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات لحملة درجة البكالوريوس، للعمل في مدينة الرياض، وفق التالي:
الوظائف:
1 -أخصائي تعاون دولي:
– درجة البكالوريوس في تخصص قانون، علوم سياسية، علاقات دولية، شؤون دولية، اقتصاد، منظمات دولية، شؤون دبلوماسية، مفاوضات.
2 – كبير أخصائي مكتب تحقيق الرؤية
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، يفضل من عمل في المؤسسات الاستشارية.
3 – مدير إدارة التغيير
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية .
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، يف ّضل من عمل في المؤسسات الاستشارية.
4 – مدير مكتب تحقيق الرؤية
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية .
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، يف ّضل من عمل في المؤسسات الاستشارية.
5 – أخصائي تخطيط استراتيجي
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية .
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، يف ّضل من عمل في المؤسسات الاستشارية.
– وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).