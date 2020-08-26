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هل يساعد ارتداء «الجوارب» على نوم أفضل؟

هل يساعد ارتداء «الجوارب» على نوم أفضل؟
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تواصل – وكالات:

توصل باحثون إلى أن ارتداء الجوارب قد يساعد الحصول على نوم هادئ خلال الليل، خاصة لمن يعانون من الأرق واضطرابات النوم ليلا.

وأشارت دراسة كورية إلى أن ارتداء زوج من “جوارب النوم” الخاصة، والتي تعتبر شائعة في كوريا الجنوبية، لا تسرع من عملية النوم فحسب، بل تزيد من وقت النوم الكلي بمعدل 30 دقيقة، وتقلل حالات الاستيقاظ في منتصف الليل إلى النصف.

وأوضح الباحثون سبب ذلك حيث تنخفض درجة حرارة الجسم الأساسية من 37 إلى 35 درجة مئوية، على مدار 6 أو 7 ساعات من النوم، هذا الانخفاض التدريجي في درجة حرارة الجسم هو جزء أساسي من عملية النوم والاستمرار في النوم، وكلما زادت سرعة خفض درجة حرارة الجسم الأساسية، زادت سرعة نومك.

وتعتبر راحتي يديك وباطن قدميك، أكثر المناطق الحرارية كفاءة في الجسم، حيث تخلو من الشعر، وأقل عزلا من أسطح الجلد الأخرى، وفقا لموقع “هاو ستاف ووركس”.

وأظهر الباحثون أن تدفئة القدمين قبل النوم باستخدام حمام دافئ للقدم، أو بارتداء الجوارب يعزز توسع الأوعية، مما يؤدي بدوره إلى خفض درجة حرارة الجسم الأساسية بشكل أسرع، من النوم مع برودة حافي القدمين.

واتضح أن الاختلاف في درجة الحرارة بين سطح الجلد في أطرافك وبطنك، هو أقوى مؤشر على احتمالية النوم بشكل أسرع، وهو أقوى حتى من التنويم المغناطيسي أو تناول مكملات الميلاتونين قبل النوم.

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