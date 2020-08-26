الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير التعليم يناقش مع رؤساء الجامعات زيادة القبول في 4 تخصصات (صور)

وزير التعليم يناقش مع رؤساء الجامعات زيادة القبول في 4 تخصصات (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

عقد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رؤساء الجامعات ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ لمناقشة استعدادات الجامعات للعام الجامعي الجديد في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وضمان سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي أن الاجتماع ناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والدبلومات التطبيقية؛ لتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية لهذه التخصصات، وتحقيق الكفاية من الكوادر البشرية، إلى جانب استعراض نسب القبول في الجامعات، والطاقة الاستيعابية لكل جامعة.

وناقش الاجتماع خطة توطين برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين محلياً، والذي شاركت فيه مجموعة من الجامعات؛ بهدف تقديم تعليم متميز في اللغة الإنجليزية، وزيادة نسبة القبول المباشر في الجامعات العالمية؛ وفق معايير اعتماد الجودة الأكاديمية، وبالتعاون مع مؤسسات دولية.

كما تم خلاله استعراض الخطة التنفيذية الموحدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، حيث وجه معالي وزير التعليم في وقت سابق بتشكيل لجنة لدراسة برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في خمس جامعات، حيث تمت مناقشة محاور الخطة ومتطلباتها ومعايير ضمان الجودة وفق حوكمة بين الجامعات، ووزارة الموارد البشرية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وتناول الاجتماع أيضاً عرضاً عن الخطة التطويرية للسنة التحضيرية، وشملت تحليل الوضع الراهن، وأثره على نواتج التعلّم، كذلك عرضاً عن دور الجامعات في تغيير ثقافة المجتمع وعلى وجه الخصوص دور الأسرة ومسؤوليتها تجاه التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

 

مواد ذات صلة

رسالة من «آل الشيخ» لجميع أفراد منظومة التعليم في المملكة

رسالة من «آل الشيخ» لجميع أفراد منظومة التعليم في المملكة

وزير التعليم لـ«المعلمين»: ثقتنا فيكم كبيرة.. ومستعدون لتجاوز التحديات

وزير التعليم لـ«المعلمين»: ثقتنا فيكم كبيرة.. ومستعدون لتجاوز التحديات

خبير تقني يوضح أسهل طريقة لتسريع جهاز الكمبيوتر (فيديو)

خبير تقني يوضح أسهل طريقة لتسريع جهاز الكمبيوتر (فيديو)

«تعليم الطائف» تقر حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد

«تعليم الطائف» تقر حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>