الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

5 إعدادات ينصح بتغييرها لتأمين حسابك على «واتساب»

5 إعدادات ينصح بتغييرها لتأمين حسابك على «واتساب»
0

تواصل – وكالات:

أصبح «واتساب» تطبيق المراسلة الأكثر استخداما بين البشر، ما يستوجب حفظه من الاختراق، ليظل آمنا دون تسريب بياناتك على الإنترنت.

ووفق موقع «تايمز أوف إنديا» التقني، ينصح الخبراء بتغيير بعض الإعدادات لضمان خصوصيتك، أبرزها اختيار تحديد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية حالتك، كما يمكنك تقييد من يمكنه إضافتك إلى مجموعات الدردشة، علاوة على إخفاء آخر ظهور Last Seen، وإدارة من يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي من جهات اتصالك.

وأيضا يمكنك إضافة قفل حيوي لمنع الوصول غير المصرح (بصمة الإصبع مثلا)، وأخيرا حظر جهات اتصال معينة من إرسال الرسائل أو عرض تفاصيل ملفك الشخصي.

1 حدد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية حالتك

2 تقييد إضافتك إلى مجموعات الدردشة دون إذن

3 إخفاء آخر ظهور لحالتك Last Seen

4 إضافة قفل حيوي لمنع الوصول كـ(البصمة)

5 حظر جهات الاتصال غير المرغوبة من إرسال الرسائل

مواد ذات صلة

خبير يحذر من حيلة يستخدمها «الهاكرز» لاختراق حسابات «واتساب»

خبير يحذر من حيلة يستخدمها «الهاكرز» لاختراق حسابات «واتساب»

رسالة «واتساب» تحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات.. كشف الحقيقة كاملة

رسالة «واتساب» تحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات.. كشف الحقيقة كاملة

ميزة جديدة في «واتساب» توقف مشكلة مزعجة لمستخدميها

ميزة جديدة في «واتساب» توقف مشكلة مزعجة لمستخدميها

«واتساب» تختبر ميزة تحل واحدة من أهم عيوب التطبيق

«واتساب» تختبر ميزة تحل واحدة من أهم عيوب التطبيق

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة