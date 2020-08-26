الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«هواوي» تطلق أجهزة «لاب توب» جديدة من فئة الأعمال

«هواوي» تطلق أجهزة «لاب توب» جديدة من فئة الأعمال
0

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة هواوي سلسلة جديدة من أجهزة “اللاب توب” من فئة الأعمال.

وأوضحت الشركة الصينية أن سلسلة MateBook B الجديدة تضم ثلاثة موديلات مزودة بمعالجات إنتل Comet Lake؛ حيث يمكن للمستخدم الاختيار بين معالج (Core i5-10210U) أو معالج (Core i7-10510U).

ويأتي اللاب توب بشاشة قياس 14 بوصة وبدقة وضوح 2160×1440 بيكسل وبنسبة باعية 3:2 وتبلغ درجة سطوع الشاشة 300 نيت، وتروج الشركة الصينية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100% ونطاق الألوان NTSC بنسبة 72%.

وعلى العكس من الموديلات منخفضة التكلفة يمكن للمستخدم تزويد اللاب توب MateBook B5-420 الفاخر ببطاقة الرسوميات نفيديا GeForce MX350، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي LPDDR3-2133-RAM بسعة 8 حتى 16 جيجابايت وذاكرة SSD بسعة تخزينية تبلغ 512 جيجابايت، وتبلغ سعة البطارية 56 وات ساعة.

ويختلف الموديلان الأقل تكلفة، وهما MateBook B3-410 وMateBook B3-510، في حجم الشاشة 14 أو 15 بوصة بشكل أساسي، وتعمل الشاشة في الموديلين بدقة 1920×1080 بيكسل وبنسبة باعية 16:9، وتبلغ درجة السطوع 250 نيت مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 45%.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR3 بسعة 8 غيغابايت فقط، ويتضمن الموديل 15 بوصة ذاكرة SSD بسعة 256 غيغابايت.

مواد ذات صلة

«هواوي» تطلق نظارتها الذكية الجديدة..تستقبل المكالمات بنقر الإطار

«هواوي» تطلق نظارتها الذكية الجديدة..تستقبل المكالمات بنقر الإطار

بعد اعتماد «الدراسة عن بُعد».. تقني يقدم قائمة بأفضل أجهزة «اللاب توب» المناسبة للطلاب

بعد اعتماد «الدراسة عن بُعد».. تقني يقدم قائمة بأفضل أجهزة «اللاب توب» المناسبة للطلاب

أول شركة في العالم لصناعة أجهزة «لاب توب» تتوقف عن إنتاجه

أول شركة في العالم لصناعة أجهزة «لاب توب» تتوقف عن إنتاجه

تحذير من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات أمنية بمنتجات هواوي

تحذير من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات أمنية بمنتجات هواوي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة