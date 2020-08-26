«التعليم» توضح سبب عدم ظهور بيانات بعض الطلاب في «منصة مدرستي»

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة التعليم، الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بالدخول في وقت آخر لمنصة مدرستي بسبب إجراء تحديثات حاليا على المنصة والتي تسببت في عدم ظهور بيانات الجداول وربط الطلاب.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إنه نظراً لاستمرار عملية تحديث البيانات الخاصة بالجداول وربط الطلاب والطالبات بفصولهم الافتراضية في منصة مدرستي، وفي حال عدم ظهور تلك البيانات؛ يمكن الدخول في وقت آخر إلى حين الانتهاء من إجراءات التحديث.

يذكر أن منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات، وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.