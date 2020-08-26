الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التعليم» توضح سبب عدم ظهور بيانات بعض الطلاب في «منصة مدرستي»

«التعليم» توضح سبب عدم ظهور بيانات بعض الطلاب في «منصة مدرستي»
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة التعليم، الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بالدخول في وقت آخر لمنصة مدرستي بسبب إجراء تحديثات حاليا على المنصة والتي تسببت في عدم ظهور بيانات الجداول وربط الطلاب.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إنه نظراً لاستمرار عملية تحديث البيانات الخاصة بالجداول وربط الطلاب والطالبات بفصولهم الافتراضية في منصة مدرستي، وفي حال عدم ظهور تلك البيانات؛ يمكن الدخول في وقت آخر إلى حين الانتهاء من إجراءات التحديث.

يذكر أن منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات، وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

مواد ذات صلة

الخطوات بالتفصيل.. طريقة الحصول على اسم المستخدم في منصة «مدرستي» (إنفوجراف)

الخطوات بالتفصيل.. طريقة الحصول على اسم المستخدم في منصة «مدرستي» (إنفوجراف)

غداً.. تعليم نجران يطلق برامج منصة مدرستي لشاغلي الوظائف التعليمية

غداً.. تعليم نجران يطلق برامج منصة مدرستي لشاغلي الوظائف التعليمية

«التعليم» توضح مزايا منصة مدرستي.. تجربة تعليمية إثرائية عن بعد (فيديو)

«التعليم» توضح مزايا منصة مدرستي.. تجربة تعليمية إثرائية عن بعد (فيديو)

«التعليم» تحدد مهام المعلم في منصة «مدرستي».. إنجاز وبيئة محفزة (فيديو)

«التعليم» تحدد مهام المعلم في منصة «مدرستي».. إنجاز وبيئة محفزة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>