حريق يلتهم مستودع أقمشة بحي المحجر في جدة (صور)

تواصل – فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يباشر الآن مدني جدة حريقاً اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر، و لا زالت الفرق تعمل لإخماد الحريق”.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورا وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.
يباشر الآن مدني#جدةحريقاً اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر ، و لازالت الفرق تعمل لإخماد الحريق.pic.twitter.com/UaSmN4p4Q9
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)August 26, 2020