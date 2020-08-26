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حريق يلتهم مستودع أقمشة بحي المحجر في جدة (صور)

حريق يلتهم مستودع أقمشة بحي المحجر في جدة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يباشر الآن مدني جدة حريقاً اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر، و لا زالت الفرق تعمل لإخماد الحريق”.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورا وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

 

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