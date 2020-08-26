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جامعة أم القرى تعلن مواعيد تسجيل المواد الدراسية للفصل الأول

جامعة أم القرى تعلن مواعيد تسجيل المواد الدراسية للفصل الأول
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى مواعيد تسجيل المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات عن طريق البوابة الإلكترونية.

وجاءت مواعيد التسجيل على النحو التالي:

7-6 /1/ 1442هـ “الطلبة المتوقع تخرجهم”
10-7 /1/ 1442هـ “جميع الطلبة” وفق التوزيع التالي:
8م- طالبات مقر الزاهر
10م- طلاب مقر العابدية
12ص-طلاب وطالبات باقي المقار والفروع

ونوهت جامعة أم القرى إلى أن جميع الإجراءات متاحة عن بُعد، ولا تتطلب الحضور لعمادة القبول والتسجيل أو الأقسام، موضحة أن تقديم طلبات التسجيل يكون بموافقة الأقسام العلمية من 11 إلى 15 محرم 1442هـ.

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