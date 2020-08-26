هل يجوز الدعاء على أخي إذا ظلمني؟.. «الشيخ المصلح» يجيب (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الدعاء على الأخ وقول حسبي الله ونعم الوكيل حال وقوع الظلم أو الضرر منه.

و ردا على سؤال جاء فيه: “تقول امرأة إنها عانت في حياتها بسبب مشكلة بينها وبين أخيها فهل يجوز لها إن تضررت من ذلك أن تدعو عليه وتقول حسبي الله ونعم الوكيل عليه؟”، قال الشيخ المصلح: “إن حسبي الله ونعم الوكيل ليست دعاء على شخص وإنما هو دعاء للنفس”.

وأضاف الشيخ أن قول حسبي الله ونعم الوكيل يعني أن الله يكفيك بما شاء من دفع الضر الذي نزل بك، إما بصرف الضر أو بإهلاك المضر أو غير ذلك، فأنت لم تطلب بأن يوقع الله بلاء فيمن اعتدى عليك، وإنما طلبت منه الكفاية، فقولك حسبي الله، أي الله كافينا، وهذا لا بأس فيه على وجه العموم.

وختم الشيخ الدكتور خالد المصلح بقوله “أما ما يتعلق بأذية أخيها، أقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فاستعيذي بالله واعفي عن أخيكي وأمّلي الخير من الله، والله تعالى يقول {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}.