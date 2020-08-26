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«مدني جازان» يحذر من تقلبات جوية ويشدد على البقاء في أماكن آمنة حتى زوال الخطر

«مدني جازان» يحذر من تقلبات جوية ويشدد على البقاء في أماكن آمنة حتى زوال الخطر
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تواصل – فريق التحرير:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة وخاصة بالمرتفعات الجبلية وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة بنشاط في الرياح السطحية بإتجاه شمالية غربية إلى غربية تتسبب في أتربة مثارة وارتفاع للامواج من متر الى مترين في الاجزاء الساحلية مع تدني في مدى الرؤية تستمر حتى منتصف الليل.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي بالجميع؛ التقيُّد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية.

كما شدَّد الغامدي على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الاجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني.

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