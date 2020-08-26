«تداول»: إطلاق سوق المشتقات المالية الأحد المقبل

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أعلنت شركة السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم إطلاق سوق المشتقات المالية وبدء تداول العقود المستقبلية لمؤشر “إم تي 30” يوم الأحد 30 أغسطس 2020.

وبحسب بيان للشركة، فستكون هذه العقود أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية. وذلك إشارة إلى إعلان السوق بتاريخ 23/11/1441ه الموافق 14/7/2020م، بشأن موعد إطلاق سوق المشتقات المالية.

و يمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات. تم تطوير العقود المستقبلية لمؤشر “إم تي 30″ (والتي تتخذ من مؤشر إم إس سي آي تداول 30 “إم تي 30 ” أصلاً أساسياً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات للتداول والتحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر.

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