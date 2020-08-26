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نجل «حميدان التركي»: رفض الإفراج المشروط عن والدي.. وإتاحة تقديم الطلب بعد سنة

نجل «حميدان التركي»: رفض الإفراج المشروط عن والدي.. وإتاحة تقديم الطلب بعد سنة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تركي حميدان التركي نجل السجين لدى الولايات المتحدة “حميدان التركي”، أن لجنة الإفراج المشروط قررت رفض طلب الإفراج عن والده بعد أكثر من ٦ أسابيع من عقد الجلسة مع رئيس لجنة الإفراج المشروط.

جاء ذلك في تغريدة لتركي حميدان التركي بحسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “الحمد لله على كل حال، بعد أكثر من ٦ أسابيع من الانتظار، لجنة الإفراج المشروط تقرر رفض طلب الإفراج من والدي حميدان التركي مع إتاحة تقديم الطلب مجددًا بعد سنة اللهم كن مع والدي وصبره وآجره في مصيبته”.

وكان تركي حميدان التركي قد قال في تغريدة سابقة عبر حسابه إن الخيارات المتاحة أمام اللجنة، كانت إما قبول طلب الإفراج المشروط أو رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة، أو رفض طلب الإفراج المشروط نهائيًّا، وإكمال مدة المحكومية القصوى “مدى الحياة”.

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