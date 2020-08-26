الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تتيح أكثر من 80 خدمة.. العمليات الإلكترونية بمنصة «فسح» تقارب الـ300 ألف يوميًا

تتيح أكثر من 80 خدمة.. العمليات الإلكترونية بمنصة «فسح» تقارب الـ300 ألف يوميًا
0

تواصل – فريق التحرير:

أحدثت منصة «فسح»، النافذة الإلكترونية الموحّدة والمتخصصة في تنفيذ الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، نقلة نوعية في تيسير التجارة عبر الحدود وتسريع واختصار الإجراءات الورقية المستخدمة سابقًا، حيث تخدم المنصة حاليًا ما يزيد على 68 ألف مستخدم من المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركين، فيما بلغ متوسط العمليات الإلكترونية اليومية في المنصة مايقارب 300 ألف عملية.

وتقدم المنصة للمخلصين الجُمركيين والوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين أكثر من 80 خدمة إلكترونية، تتضمن خدمات تقديم بيانات الاستيراد والتصدير والعبور وبيان الإحصاء الصادر والوارد، وغيرها من خدمات تعديل الخطابات وأرشفة الوثائق والاستعلام عن المخالفات، بجانب تقديم الحلول المالية إلكترونيًا عبر خدمة Fasah Pay.

وتهدف منصة «فسح»، أحد أبرز الحلول الرقمية للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا «تبادل»، لأتمتة إجراءات الاستيراد والتصدير وأنظمة النشاط اللوجيستي تحت منصة واحدة والربط بين الجهات ذات العلاقة لتيسير التجارة عبر الحدود وتحقيق سهولة حركة الاستيراد والتصدير وجعل المملكة منصة لوجستية عالمية تحقيقًا لأهداف رؤية 2030م.

مواد ذات صلة

بالخطوات..كيفية استيراد مركبة عبر منصة «فسح» من خارج المملكة

بالخطوات..كيفية استيراد مركبة عبر منصة «فسح» من خارج المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة