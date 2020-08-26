دراسة تكشف عن طريقة للوقاية من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والسرطان

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن النشاط البدني لفترات قصيرة يُمكن أن يُخفض من خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية والجلطة الدماغية، وكل ما يتطلب من الشخص هو ركوب الدراجة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة.

وبحسب ”روسيا اليوم“، قالت الدكتورة زهرة بافلوفا، إنها أجرت دراسة شارك فيها رجال ونساء أعمارهم 27-54 سنة، بعد إصابتهم باحتشاء عضلة القلب. وقد أخذت من جميعهم عينة دم، وقيس وزن وطول ومحيط خصر كل منهم، وطلب منهم خلال ثلاثة أشهر ركوب الدراجة مدة 30 دقيقة ثلاثة أيام في الأسبوع.

وبعد انتهاء فترة التجربة، اتضح أن مستوى الكوليسترول (الجيد) لدى جميع المشتركين ارتفع بمقدار الربع تقريبا. والنتيجة المدهشة كانت انخفاض مستوى هرمون الاسترادول (هرمون جنسي أنثوي) عند الرجال بنسبة 45% من 50.1 إلى 27.8 بيكوغرام في الملليمتر. وتشير الطبيبة إلى أنه وفقا للخبراء عندما يكون هرمون الاسترادول أكثر من 40 بيكوغراما في الملليلتر يزداد خطر الموت المفاجئ بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتقول بافلوفا “لذا حافظوا على صحتكم مجانا بممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية “. وتضيف، نشاط بدني متواضع ، يمكن أن يقلل من مخاطر الخطرة.