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19 ألف عقد نكاح خلال شهر واحد مقابل 4 آلاف صك طلاق.. وهذه المناطق تتصدر

19 ألف عقد نكاح خلال شهر واحد مقابل 4 آلاف صك طلاق.. وهذه المناطق تتصدر
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت إحصائية نشرتها وزارة العدل حول أعداد عقود النكاح والطلاق لشهر ذي القعدة الماضي، وجود ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الشهر للعام الماضي.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أظهرت الإحصائية أن الزيادة في عقود النكاح بلغت 47% عن عقود النكاح الصادرة من الشهر نفسه العام الماضي، مسجلة 19 ألف عقد، في حين سجلت صكوك الطلاق 4079 صكا.

ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعودي الجنسية نسبة 94% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، وصدرت نسبة 38% من إجمالي عقود النكاح في كل من منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 492 و 1304 عقود.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد صكوك الطلاق بلغ 4079 صكا، صدرت نسبة 53% من إجمالي صكوك الطلاق في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع المناطق بين 117 و289 صكا، وتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة اثني عشر شهرا السابقة بين 134 كحد أدنى و7500 كحد أعلى.

وتشتمل عقود النكاح على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة إضافة لعقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة والمصادق عليها في المحاكم.

في حين تشتمل صكوك الطلاق على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح، والتي صدرت لها أحكام في المحاكم العامة قبل التخصيص أو محاكم الأحوال الشخصية.

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