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«متحدث البنوك»: إعادة مبالغ السلع المسترجعة على بطاقات الدفع الإلكتروني قريباً

«متحدث البنوك»: إعادة مبالغ السلع المسترجعة على بطاقات الدفع الإلكتروني قريباً
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للبنوك طلعت حافظ، كيفية استرداد ثمن سلعة تم استرجاعها، وذلك بعد قرار وزارة التجارة إلزام جميع أنشطة التجزئة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضح “حافظ” لـ”عكاظ”، أن شركة المدفوعات تعمل حاليا على تهيئة نظام المدفوعات الوطني، وكافة البنوك والجهات المصدرة للبطاقات البنكية أو المستضيفة لعمليات نقاط البيع على إتاحة خدمة الاسترجاع عبر البطاقة البنكية (أي بنفس الطريقة المستخدمة في الدفع)، وفي حال كانت البطاقة المستخدمة «مدى» فسيتم إعادة المبلغ بشكل فوري لحساب حامل البطاقة.

 وأشار “حافظ” إلى أنه سيتم تقديم هذه الخدمة في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن أعداد أجهزة الدفع الإلكتروني العاملة حتى نهاية يوليو الماضي بكافة منافذ البيع في المملكة بلغت حوالى 560 ألف جهاز تخدم كافة القطاعات التجارية.

وحول المدة التي يتم فيها توفير الجهاز، بين حافظ: «تقليدياً كانت الخدمة في السابق تُقدم فقط من البنوك المحلية، وبفضل بعض التعديلات التشريعية التي أدخلتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أخيرا، بالتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، فقد تم إتاحة المجال لشركات التقنية المالية والمدفوعات الرقمية للخوض في هذا المجال.

وتابع: أصبح المجال مفتوحاً لها كذلك لتقديم الخدمة للتجار، والتعاقد معهم بشكل مباشر؛ لمواكبة الطلب المتنامي والمتوقع على هذه الخدمات، ولتجنب أي تأخير في تركيب الخدمة، وقد أثمرت تلك الجهود عن وصول عدد مقدمي الخدمة اليوم لـ 13 بنكا، و7 شركات تقنية مالية.

 

 

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