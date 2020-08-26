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بالمخالفة لنظام المهن الصحية.. انتشار إعلانات ودعاية لـ«الأطباء» في الشوارع

بالمخالفة لنظام المهن الصحية.. انتشار إعلانات ودعاية لـ«الأطباء» في الشوارع
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تواصل – فريق التحرير:

رصد تقرير انتشار لوحات إعلانية تجارية خاصة بالأطباء في تخصصات عدة على الطرق الرئيسية بعدد من مدن المملكة، وذلك بالمخالفة الصريحة لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التي تحظر على الممارسين الصحيين الإعلان عن أنفسهم أو الدعاية بشكل مباشر، كما إنه لا يليق بمهنة الطب الجليلة التي تهتم بالحفاظ على حياة الإنسان .

ووفقاً لـ”الوطن”، فقد وصف مدير عام صحة عسير سابقاً الدكتور إبراهيم الحفظي، الإعلانات الطبية وصور الأطباء التي تملأ الطرقات بالمنطقة بإعلانات المسرحيات في دول أخرى.

وذكر المواطن محمد يعن الله، أنه منذ فترة وهو يشاهد اكتظاظ الطرق الرئيسية بعشرات اللوحات الدعائية للعيادات الخاصة والأطباء والتسويق لهم في مدينتي خميس مشيط وأبها، وأضاف أنها تكاد تكون متلاصقة، حيث لا يبعد إعلان عن الآخر مسافة 2 كيلو متر.

وبين المواطن نايف السراري كذلك أن هذه اللوحات تدخل ضمن التشوه البصري، وطالب الجهات المختصة بمتابعة ذلك والوقوف على هذه العيادات الخاصة.

وبالرجوع إلى لائحة نظام مزاولة المهن الصحية في المادة العاشرة، فإنه يحظر على الممارس الصحي في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة، كما ويحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا علمية، وذلك بهدف المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطن.

كما نصت المادة رقم (31) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، أنه على الممارس الصحي الامتناع عن أساليب الدعاية والإعلان بمختلف الوسائل، كالإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة.

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