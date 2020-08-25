«الصحة» توضح تأثير ارتداء الكمامة على نسبة الأكسجين في الدم (فيديو)

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كشفت وزارة الصحة أن ارتداء الكمامة ليس له أي تأثير على نسبة الأكسجين في الدم، مشددةً على ضرورة ارتداء الكمامة في جميع أوقات المخالطة مع الآخرين.

وأكد استشاري الباطنة والأمراض المعدية، الدكتور علاء العلي، أن تلك المعلومة بنيت على تجربة عملية أجراها لقياس نسبة الأكسجين في الدم أثناء ارتداء الكمامة ودونها.

وأوضحت التجربة أن نسبة الأكسجين في الدم دون الكمامة تصل إلى المستوى 100%، وهو المعدل الطبيعي، فيما أظهر القياس بعد ارتداء الكمامة الأكسجين بالدم عند 95%، وهو أيضًا معدل طبيعي.