الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

حقيقة فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية في جدة

حقيقة فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية في جدة
0

تواصل – فريق التحرير:

نفى محمد البقمي، مدير العلاقات العامة في أمانة جدة، ما تم تداوله بشأن فرض رسوم جديدة على النفايات وذلك بالنسبة للقطاعات السكنية وأيضا الأنشطة التجارية.

وأوضح “البقمي” أن ما تم تداوله عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء، وشائعات حول قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية، بفرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية، وأنها ستحسب وفق قيمة الكهرباء، غير صحيح وعار تماما عن الصحة، وفقا لـ “صحيفة الرياض”.

من جهته أهاب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة، نايف الشريف، بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات وتجنب تلقي المعلومات من مصادر غير موثوقة.

مواد ذات صلة

أمانة جدة تُغلق 149 محلاً تجارياً مخالفاً

أمانة جدة تُغلق 149 محلاً تجارياً مخالفاً

أسباب هدم مسجد الربوع التاريخي في جدة (فيديو)

أسباب هدم مسجد الربوع التاريخي في جدة (فيديو)

الأمير «مشعل بن ماجد» يستقبل مدير شرطة جدة السابق

الأمير «مشعل بن ماجد» يستقبل مدير شرطة جدة السابق

«الطوافون».. مبادرة إنسانية لإطعام وعلاج القطط في جدة

«الطوافون».. مبادرة إنسانية لإطعام وعلاج القطط في جدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>