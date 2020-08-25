الجبيل.. جمعية تحفيظ القرآن تعلن توفر 100 وظيفة معلم بدوام جزئي

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة الجبيل عن حاجتها لشغل عدد (100) وظيفة معلم بدوام جزئي وذلك وفق التفاصيل التالية:
• الشروط:
– سعودي الجنسية.
– مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة.
– متقن لتلاوة القرآن الكريم.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– حضور برنامج تأهيل المعلمين.
• الراتب ووقت الدوام:
– حلقة العصر (الراتب 1600 ريال – ساعة ونصف يومياً من الأحد إلى الأربعاء).
– حلقة المغرب (الراتب 1200 ريال – ساعة واحدة يومياً من الأحد إلى الأربعاء).
• للتقديم على الوظائف
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