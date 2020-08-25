روابط مهمة للطلاب والمعلمين مع بداية موسم «التعليم عن بعد» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن الانترنت أساس العملية التعليمية بعد اعتماد آلية التعليم عن بعد.

ووجه الحمادي مجموعة من النصائح للطلاب وأولياء الأمور لاستقرار العملية التعليمية عن بعد، ومنها الحرص على تقنية الفايبر في التواصل بالإنترنت، مؤكدا أنها أفضل من 4G من حيث استقرار الخدمة وعدم التقطيع.

كما نصح الطلاب بالاعتماد على الكمبيوتر المكتبي أو اللابتوب أو التابلت في التعلم، وليس الجوال.

ونشر الحمادي عبر حسابه في “تويتر”، روابط مهمة جداً للطلاب والمعلمين على النحو التالي:

– توكلنا (للحصول على البريد الإلكتروني منه): (اضغط هنا).

– مدرستي: (اضغط هنا).

– دليل أفضل الممارسات التعليمية: (اضغط هنا).

– قنوات عين: (اضغط هنا).