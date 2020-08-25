جامعة بيشة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للمتعاونين

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أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن حاجتها لسد احتياج الكليات بالكفاءات ذات المؤهلات العليا من المتعاونين والمتعاونات، في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441/ 1442هـ ، وفق التخصصات المتاحة على بوابة القبول الإلكترونية “تعاون” .

وأوضحت العمادة أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها، وأن لا يقل تقديره عن جيد جدًا في مراحله الدراسية، وأن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله إذا كان موظفًا في القطاعين العام أو الخاص، وأن يكون حاصلاً على نسبة 60 % فأكثر لدخول المقابلة الشخصية وفق العناصر التالية: المعدل التراکمي 40 %، اختبار القدرات الجامعية أو ما بعدها 30 %، المؤهلات العلمية: 15 %، الخبرات العملية 15 %، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

ويتطلب التقديم إرفاق صورة للمؤهلات العلمية، وصورة الخبرات العملية، وخطاب موافقة مرجع العمل، وصورة من الهوية الوطنية.