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«جامعة الشمالية» تتراجع عن قرارها: الدراسة «عن بعد» باستثناء العملي والتدريب

«جامعة الشمالية» تتراجع عن قرارها: الدراسة «عن بعد» باستثناء العملي والتدريب
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت جامعة الحدود الشمالية عن توجيهها السابق بضرورة حضور الطلبة المستجدين للدراسة، وأكدت أن التعليم سيكون عن بعد في المقررات النظرية فقط.

وقال الدكتور محمد يحيى الشهري، رئيس جامعة الحدود الشمالية “يشرفني باسم منسوبي الجامعة الترحيب بطلاب الجامعة في بداية عام جديد نسأل الله أن يجعله عام خير ونجاح لكل فرد منهم وأن يوفقهم في مرحلة أخرى من المعرفة والتحصيل”.

وأضاف الشهري، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “كما أرحب ترحيبا خاصا بالطلاب المستجدين في الجامعة في هذا العام مع التمنيات لهم بتحقيق طموحاتهم وتوقعات أسرهم ووطنهم فيهم، وسنحرص في الجامعة على بذل كل مانستطيع لمراعاة الضوابط الوقائية المتعلقة بوباء كورونا وفي نفس الوقت تقديم افضل مايمكن من خطط دراسية وبرامج”.

وختم الدكتور محمد يحيى الشهري، رئيس جامعة الحدود الشمالية بقوله “ستكون الدراسة وفق الضوابط المقرة عن بعد، ما عدا الجوانب العملية والتدريبية التي تتطلب الحضور للجامعة وهذا ينطبق على طلاب الجامعة السابقين والمستجدين”.

يذكر أن جامعة الحدود الشمالية أعلنت في تغريدة سابقة أن الدراسة ستكون حضورية لكن تم حذفها، كما نشرت الجامعة إجراءات العودة للعام الجديد.

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