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تعرف على المستندات المطلوبة لتوصيل المياه والصرف الصحي

تعرف على المستندات المطلوبة لتوصيل المياه والصرف الصحي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية، عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”، المستندات المطلوبة لتوصيل المياه والصرف الصحي على النحو التالي:

– صورة من رخصة البناء.

– صورة من صك الملكية.

– في حال رهن العقار لإحدى الجهات التمويلية يتم إرفاق تفويض من صاحب العقار للمستفيد من الخدمة.

– صورة من محضر التجزئة في حال أن تم دمج أو تجزئة قطعة الأرض.

– رسم توضيحي لموقع البناء وتحديد جهة الخزان ومخرج الصرف الصحي.

– سداد طالب الخدمة لكامل المديونيات المستحقة عليه.

– التوقيع الورقي أو الإلكتروني على اتفاقية الخدمة.

– صورة من حصر الورثة وشهادة الوفاة وهوية الوكيل الشرعي في حال أن العقار كان لأكثر من وريث.

– صور هويات جميع ملاك العقار الموجودين بالصك.

– صك إثبات الشخصية.

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