تعرف على المستندات المطلوبة لتوصيل المياه والصرف الصحي

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت شركة المياه الوطنية، عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”، المستندات المطلوبة لتوصيل المياه والصرف الصحي على النحو التالي:
– صورة من رخصة البناء.
– صورة من صك الملكية.
– في حال رهن العقار لإحدى الجهات التمويلية يتم إرفاق تفويض من صاحب العقار للمستفيد من الخدمة.
– صورة من محضر التجزئة في حال أن تم دمج أو تجزئة قطعة الأرض.
– رسم توضيحي لموقع البناء وتحديد جهة الخزان ومخرج الصرف الصحي.
– سداد طالب الخدمة لكامل المديونيات المستحقة عليه.
– التوقيع الورقي أو الإلكتروني على اتفاقية الخدمة.
– صورة من حصر الورثة وشهادة الوفاة وهوية الوكيل الشرعي في حال أن العقار كان لأكثر من وريث.
– صور هويات جميع ملاك العقار الموجودين بالصك.
– صك إثبات الشخصية.