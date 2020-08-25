أعلن مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، قراره المتضمن اعتماد تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتعديل اسم “لائحة الأشخاص المرخص لهم” ليكون “لائحة مؤسسات السوق المالية”. وذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ.

وتأتي هذه التعديلات التي أقرتها الهيئة لتنظيم السوق المالية وتطويرها، ودعم نمو القطاع المالي في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، وتطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، والعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة، والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التي تزاول أعمال الأوراق المالية، ورفع المستوى المعرفي والمهني للعاملين لديهم، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وتطوير متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، بالإضافة إلى تحقيق الحماية للمستثمرين، وزيادة جاذبية الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وتيسير ممارسة الأعمال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.

وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي:

أ) تعديل اسم “الأشخاص المرخص لهم”، ليكون “مؤسسات السوق المالية”.

ب) تطوير نطاق نشاطي الترتيب وتقديم المشورة، وفئات الترخيص لممارسة أعمال التعامل والإدارة.

ج) تطوير وتيسير متطلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية والبدء في ممارسة العمل ومتطلبات رأس المال.

د) تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، وممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، وأموال وأصول العملاء.

هـ) تطوير متطلبات فهم العميل للمخاطر، ومتطلبات الملاءمة للعميل، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بفئات تصنيف العملاء ومعرفة العميل.

وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعديلات ابتداءً من تاريخ 1442/3/15هـ الموافق 2020/11/1م، باستثناء التعديلات الواردة على الأحكام الموضحة في الجدول أدناه، والتي سيكون العمل بها ابتداءً من تاريخ 1443/5/28هـ الموافق 2022/1/1م. كما تضمن القرار استمرار العمل بأحكام المواد والملاحق المذكورة أرقامها في الجدول أدناه من لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة بتاريخ 1426/5/21هـ الموافق 2005/6/28م ولائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة بتاريخ 1426/5/21هـ الموافق 2005/6/28م والمعدلة بتاريخ 1438/12/27هـ الموافق 2017/9/18م، وذلك حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها.

أحكام لائحة أعمال الأوراق المالية التي سيعمل بالتعديلات الواردة عليها ابتداءً من تاريخ 1443/5/28هـ الموافق 2022/1/1م

المادة 2: نشاط الأوراق المالية

أحكام لائحة مؤسسات السوق المالية التي سيعمل بالتعديلات الواردة عليها ابتداءً من تاريخ 1443/5/28هـ الموافق 2022/1/1م

المادة 31: مسؤولية مؤسسة السوق المالية

المادة 36: تصنيف العملاء

المادة 38: شروط تقديم الخدمات للعملاء

المادة 39: معرفة العميل

المادة 42: فهم المخاطر

المادة 43: الملاءمة

المادة 45: متطلبات الصفقة بهامش التغطية

المادة 50: التعاملات الشخصية للموظفين

المادة 51: تسجيل المكالمات الهاتفية

الملحق 5-2: متطلبات شروط تقديم الخدمات

الملحق 5-3 (أ): نموذج “معرفة العميل”

الملحق 5-3 (ب): نموذج ” معلومات الاستثمار”

المادة 59: تكليف جهات خارجية

واستثنى قرار مجلس الهيئة مؤسسة السوق المالية التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته على إدارة الاستثمارات من الالتزام بأحكام قواعد الكفاية المالية، على أن تحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاّك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع، وأن يكون لديها رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن تلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه.

يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم في موقعها الإلكتروني مدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وفي هذا الصدد، عقدت الهيئة ورشة عمل لمؤسسات السوق المالية بعد نشر مشروع تعديل اللائحتين لاستطلاع مرئيات العموم، وشملت الورشة تعريف تلك التعديلات، ومناقشتها، واستطلاع ملاحظات المشاركين واقتراحاتهم، وكذلك الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم. وبلغ عدد الاقتراحات الواردة إلى الهيئة خلال فترة استطلاع مرئيات العموم (671)، وقد أجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها، ومن أبرز تلك التعديلات – على سبيل المثال لا الحصر-: زيادة إيضاح متطلبات الملاءة المالية المناسبة فيما يتعلق بمؤسسي مؤسسة السوق المالية، أو مقدم الطلب، أو الشركاء المسيطرين عليه، أو موظفيه المسجلين.

ويمكن الاطلاع على لائحة أعمال الأوراق المالية المعدلة ولائحة مؤسسات السوق المالية وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة من خلال الروابط الآتية:

لائحة أعمال الأوراق المالية المعدلة

لائحة مؤسسات السوق المالية

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة