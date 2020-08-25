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بمختلف مناطق المملكة.. «إتمام» يعتمد 7 مخططات سكنية بمساحة 22.5 مليون م2

بمختلف مناطق المملكة.. «إتمام» يعتمد 7 مخططات سكنية بمساحة 22.5 مليون م2
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تواصل – واس:

أنهى مركز خدمات المطورين “إتمام” اعتماد 7 مخططات سكنية بمساحة تجاوزت 22.5 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة خلال يوليو كما قام المركز بتقديم العديد من الخدمات الأخرى للمطورين.

وتصدرت مكة المساحات المعتمدة للمخططات بنحو 11.8 مليون م2 ثم الرياض بمساحة أكثر من 5.2 مليون م2 فيما جاءت عسير ثالثة بمساحة بلغت 3.8 مليون م2 تلتها الشرقية بمساحة وصلت إلى 1.6 مليون م2، والمدينة بمساحة 119.955م2.

وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز “إتمام” للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية أصدر المركز في شهر يوليو رخص بناء لنحو 990 وحدة سكنية وإنهاء شهادات تأهيل لعدد 12 مطور عقاري وإجراء طلبات تأييد لتسجيل 3 آلاف عامل على مشاريع الوزارة.

وأكد المهندس عبدالوهاب القحطاني مدير عام مركز إتمام على الدور الاستراتيجي الذي يمارسه “إتمام” كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية لتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين بزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

ونوه بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتيسير الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيرا عمل مركز خدمات المطورين.

ويعد مركز خدمات المطورين “إتمام” أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

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