حاول تجاوز السيول الجارفة.. مغامرة مُرعبة لـ«سائق يمني» تنتهي بغرق زوجته وأطفاله الأربعة (فيديو)

تواصل – وكالات:

أقدم رجل يمني في محافظة إب على تجاوز السيول الجارفة بسيارته صحبة عائلته، مما أسفر عن وفاة جميع أفراد عائلته، ونجاته هو فقط.

وبحسب “روسيا اليوم”، فإن السيارة التي جرفتها السيول كانت تقل 6 أفراد، نجا منهم سائق السيارة فقط، وتوفيت امرأة و4 أطفال غرقًا.

ونشر ناشطون مقاطع مؤلمة توثق لحظة دخول السيارة إلى السيل الذي يمر من أمام بوابة جامعة إب الجنوبية باتجاه منطقة ميتم، والسائق يصرخ بعد نجاته بأعجوبة وهو يشاهد السيل يجرف أفراد أسرته.

كما أظهر أحد المقاطع طفلاً كان على متن السيارة، وهو يصرخ؛ طالبًا المساعدة لإنقاذه مع بقية المتواجدين في السيارة، لكن شدة السيل حالت دون قيام المواطنين بإنقاذهم.

وبحسب ناشطين، فقد تم العثور على جثة امرأة ممن كانوا على متن السيارة، وانتشال السيارة التي تحولت إلى حطام، في الوقت الذي لا يزال أربعة أطفال في عداد المفقودين، وجاري البحث عنهم.