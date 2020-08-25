وظائف تقنية شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية وهي الشركة التي تتولى مسؤولية توفير خدمات الملاحة الجوية في مختلف أنحاء المملكة، عن توفر وظائف تقنية شاغرة، للعمل بمحافظة جدة، بالمسميات التالية:
1 –رئيس قسم التحول في تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
- درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 9 سنوات في تنفيذ وإدارة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
2 –رئيس قسم برمجيات المؤسسات
- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم معلومات الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 9 سنوات في تطبيقات وقواعد البيانات.
3 –مدير مركز عمليات الأمن :
- درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو الأمن السيبراني أو الهندسة أو مجال ذي صلة.
- يفضل درجة الماجستير في أي من المجالات المذكورة أعلاه.
- خبرة 15 إلى 18 عامًا في مجال الأمن السيبراني .
- مع 6 سنوات على الأقل من الخبرة في منصب إداري.
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