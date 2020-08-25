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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وظائف تقنية شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

وظائف تقنية شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية وهي الشركة التي تتولى مسؤولية توفير خدمات الملاحة الجوية في مختلف أنحاء المملكة، عن توفر وظائف تقنية شاغرة، للعمل بمحافظة جدة، بالمسميات التالية:

1 –رئيس قسم التحول في تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

  • درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
  • خبرة لا تقل عن 9 سنوات في تنفيذ وإدارة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

2  –رئيس قسم برمجيات المؤسسات

  • درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم معلومات الأعمال) أو ما يعادلها.
  • خبرة لا تقل عن 9 سنوات في تطبيقات وقواعد البيانات.

3 –مدير مركز عمليات الأمن :

  • درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو الأمن السيبراني أو الهندسة أو مجال ذي صلة.
  • يفضل درجة الماجستير في أي من المجالات المذكورة أعلاه.
  • خبرة  15 إلى 18 عامًا  في مجال الأمن السيبراني .
  • مع 6 سنوات على الأقل من الخبرة في منصب إداري.

لتفاصيل أكثر من خلال الرابط (هنا)

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