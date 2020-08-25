وظائف تقنية شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية وهي الشركة التي تتولى مسؤولية توفير خدمات الملاحة الجوية في مختلف أنحاء المملكة، عن توفر وظائف تقنية شاغرة، للعمل بمحافظة جدة، بالمسميات التالية:

1 –رئيس قسم التحول في تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

خبرة لا تقل عن 9 سنوات في تنفيذ وإدارة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

2 –رئيس قسم برمجيات المؤسسات

خبرة لا تقل عن 9 سنوات في تطبيقات وقواعد البيانات.

درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم معلومات الأعمال) أو ما يعادلها.

3 –مدير مركز عمليات الأمن :

درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو الأمن السيبراني أو الهندسة أو مجال ذي صلة.

يفضل درجة الماجستير في أي من المجالات المذكورة أعلاه.

خبرة 15 إلى 18 عامًا في مجال الأمن السيبراني .