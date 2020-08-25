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لمنع انتقال العدوى.. تطوير «روبوت» لإجراء فحص «كورونا»

لمنع انتقال العدوى.. تطوير «روبوت» لإجراء فحص «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

طورت شركة “Brain Navi” روبوت صغير الحجم لإجراء اختبارات مسحة الأنف بهدف الحد من انتقال عدوى فيروس كورونا من المريض إلى الطبيب.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، يستعين الروبوت بتقنية التعرف على الوجه والتصوير ثلاثي الأبعاد.

ويضع المرضى مشبكا على أنفهم حتى تتمكن الآلة من تحديد نقاط معينة ووضع رؤوسهم في دعامة معدنية لإبقاء وجههم مستقيما أثناء إجراء المسحة.

ويدخل الروبوت مسحة طويلة في الأنف من أجل جمع العينات ثم يضعها في قنينة.

وتقول الشركة المطورة إن الروبوت يجري الاختبار في خمس دقائق، مقارنة بـ15 دقيقة عندما يقوم به العنصر البشري.

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