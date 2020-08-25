اتفاقية تعاون بين «وافي» و«إنفاذ» لمعالجة المشاريع العقارية المتعثرة

تواصل – فريق التحرير:

عقد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” ولجنة البيع على الخارطة “وافي” اتفاقية تعاون مشترك تتيح للّجنة الاستعانة بـإنفاذ لمعالجة المشاريع العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في حال تعثرها من خلال إسنادها إلى المركز ليشرف على تصفيتها؛ بهدف ضمان وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة في المشروع من المشترين والشركات والجهات التمويلية.

ومثّل المركز الرئيس التنفيذي تركي الخليف، فيما مثّل اللجنة في التوقيع الأمين العام نايف الشريف.

ويعد خيار التصفية للمشاريع المرخصة للبيع على الخارطة أحد الأدوات التنظيمية التي تُمكِن لجنة البيع على الخارطة “وافي” -بصفتها الجهة المخولة نظامًا في المملكة لإصدار تراخيص البيع على الخارطة- من تحقيق أهدافها في تنظيم النشاط وحفظ حقوق المشترين في حال عدم تمكن شركة التطوير من تنفيذ المشروع أو استكماله وفقًا للخطة الزمنية وحسب النماذج والمواصفات المعتمدة مسبقًا من اللجنة.

ويأتي خيار التصفية لتقليل المخاطر الاستثمارية المترتبة على هذا النوع من الاستثمار في القطاع العقاري؛ الأمر الذي يعزز من دعم الاستثمارات في القطاع وزيادة عدد مشاريع البيع على الخارطة؛ إذ حققت استثمارات القطاع العقاري المرخصة بنظام البيع على الخارطة مؤخرًا نموًا في عدد الوحدات العقارية التي توفرها، وبنسب إنجاز مرتفعة.