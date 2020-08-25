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شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي امتهن سرقة الكوابل النحاسية والقواطع الكهربائية

شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي امتهن سرقة الكوابل النحاسية والقواطع الكهربائية
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شرطة الرياض:

الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة الكوابل النحاسية بأحياء «السلي والمشاعل والعزيزية»

تواصل- واس:

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورطوا بارتكاب (24) حادثة سرقة الكوابل نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء (السلي – المشاعل – العزيزية)، وتجميعها في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها، وتم ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها (800,000) ريال.

وأضاف أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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