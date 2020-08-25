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دراسة حديثة تحسم الجدل بشأن أضرار القهوة على النساء أثناء «الحمل»

دراسة حديثة تحسم الجدل بشأن أضرار القهوة على النساء أثناء «الحمل»
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تواصل- فريق التحرير:

نصحت دراسة طبية حديثة، النساء الحوامل بالإقلاع عن شرب القهوة بشكل تام، نظرا إلى تبعات “الكافيين” على صحة المرأة، وهو أمرٌ طالما نبه إليه باحثون، لكنهم ظلوا منقسمين حول النسبة المُوصى بها.

 وبحسب موقع “سكاي نيوز” البريطاني، فإن هذه النصيحة الطبية تنطبق أيضا على النساء الراغبات في الحمل، لأن “الكافيين” ليس مفيدا في حالتهن.

 وفي العادة، يحث خبراء الصحة، النساء اللائي ينتمين إلى هاتين الفئتين؛ أي الحوامل والراغبات في الحمل، بعدم استهلاك أكثر من 200 ميليغرام من الكافيين في كل يوم.

ويرى الأستاذ في جامعة ريكيافيك الأيسلندية، جاك جيمس، أن الكافيين يزيد من المخاطر على الحمل والولادة، وبالتالي، فإن المطلوب هو تفاديه.

 وتضم هذه المخاطر الصحية خلال الحمل كلا من الولادة المبكرة والإجهاض، إضافة إلى الوزن الهزيل للرضيع.

 

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