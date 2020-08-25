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مكة.. جمعية «أجياد» للدعوة تُطلق مسابقة حفظ «المعوذتين» للصغار

مكة.. جمعية «أجياد» للدعوة تُطلق مسابقة حفظ «المعوذتين» للصغار
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تواصل – مكة المكرمة:

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، مسابقة حفظ المعوذتين للصغار ، تتمثل في تسجيل مقطع فيديو للمتسابق وهو يتلو سورتي الناس والفلق (المعوذتين) غيباً، حيث تأتي المسابقة تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وتهدف المسابقة إلى استثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله –عز وجل- وتعليم الأطفال على بعض ما حثّ عليها الرسول –صلى الله عليه وسلم- بالمداومة على قراءتها في جميع الأحيان، وتعريف النشء بفضائل بعض سور القرآن الكريم, وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف واكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتحفيزها.

وحددت الجمعية ثلاثة معايير للمسابقة من خلالها يتم اختيار عشرة فائزين هي: دقة التصوير والإخراج الفني, والبعد عن اللحن الجلي والخفي, جمال الصوت والتلاوة بالتجويد برواية حفص عن عاصم, كما وضعت عددًا من الضوابط والشروط تتمثّل في كتابة اسم المتسابق وتاريخ الميلاد والمدينة، وألا تتجاوز مدة المقطع عن دقيقتين، وإرسال المشاركات عبر واتس آب الجمعية (0500042367) مبينة أن المسابقة خاصة بالبنين.

وأفادت أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون 1442/1/25هـ، وموعد إعلان الفائزين سيكون بمشيئة الله 1442/1/29هـ,، ورصدت الجمعية جوائز نقدية قيّمة للمشاركين, وشهادات تقديرية لجميع المشاركين.

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