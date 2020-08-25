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باحثون: وقت تناول الطعام هو سر النجاح لفقدان الوزن.. تعرّف على الطريقة

باحثون: وقت تناول الطعام هو سر النجاح لفقدان الوزن.. تعرّف على الطريقة
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تواصل – وكالات:

أجرى الباحثون في جامعة أبردين البريطانية، مراجعة فحصت آثار تناول الطعام في أوقات مختلفة على الجسم وفقدان الوزن.

وبحسب “ذي صن” البريطانية، فقد فحص الفريق الدراسات التي أجريت على أولئك الذين تعطلت إيقاعاتهم اليومية بسبب العمل في النوبات الليلية.

ويعرف إيقاع الساعة البيولوجية بأنه العملية الداخلية التي تنظم دورة النوم والاستيقاظ لدى البشر، والتي تتكرر كل 24 ساعة تقريبا.

وقام الباحثون أيضا، بفحص أولئك الذين عانوا من اضطراب بسبب متلازمة الأكل الليلي. ويحدث هذا عندما يأكل الشخص 25% من السعرات الحرارية اليومية في المساء أو في منتصف الليل.

وكتب أليكس جونستون، اختصاصي التغذية والمؤلف الرئيسي للدراسة، وزميلته البحثية الفخرية ليوني روديك كولينز، في الورقة البحثية، أنه من الواضح أن أجسامنا تفضل تناول الطعام في ساعات النهار، حيث تشير النتائج إلى أن استخدام الحد من السعرات الحرارية يكون أكثر كفاءة عندما يتم استهلاكها في الصباح بدلا من المساء. وقد يكون السبب في ذلك هو الإيقاع اليومي للبشر.

وأضافوا: “أظهرت معظم الدراسات أن اضطراب النظام اليومي المتعمد وتناول الطعام ليلا تسبب في حدوث تغيرات في العديد من الهرمونات المهمة التي تنظم الشهية وإنفاق الطاقة وتنظيم الجلوكوز (ما أدى إلى تغيرات في مستويات الأنسولين والليبتين والكورتيزول المنتشر في الجسم وهرمونات الشهية الأخرى في الدم).

وأوضح الباحثون: “يمكن للتغييرات في هذه الهرمونات أن تؤدي نظريا إلى زيادة الشهية مع خفض مستويات الطاقة، ما يؤدي إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية مع حرق أقل على مدار اليوم. ما يؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن هناك حاجة لمزيد من البحث حول هذا التأثير على البشر”.

وقال خبراء آخرون إنه يجب تجنب تناول الطعام بعد الساعة 7 مساء. وفي حديثه إلى صحيفة “ذي صن” البريطانية، قال كارل كريستيان، المؤسس وخبير الصحة في New Nordic، إن مواءمة الوجبات مع إيقاع صحي طبيعي يمكن أن يؤدي إلى العديد من التحسينات الصحية بما في ذلك التأثير على وزنك”.

وتابع: “يمكن أن يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، عندما نشعر بالتعب، إلى خيارات طعام سيئة. وإذا كنت في رحلة إنقاص الوزن، فإننا ننصح بوضع حظر على تناول الطعام بعد الساعة 7 مساء للمساعدة في خفض كمية السعرات الحرارية التي تتناولها”.

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