الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

%94 ارتفاع بعدد السجلات التجارية النسائية.. ومصدر يكشف عن 3 حيل لاستغلالها في التستر

%94 ارتفاع بعدد السجلات التجارية النسائية.. ومصدر يكشف عن 3 حيل لاستغلالها في التستر
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة التجارة من استغلال السجلات النسائية والتي بلغت 336 ألف سجل تجاري حتى 2019 في عمليات التستر التجاري.

وكشف مصدر عن 3 طرق تستخدم بها السجلات النسائية للتغطية على المخالفات النظامية، حيث إن السجلات التجارية النسائية لا تعكس المشاركة الحقيقية للمرأة في مجال التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن السجلات التجارية بقيت لسنوات تستخدم للتغطية على عمل الموظفين الحكوميين في الأنشطة التجارية قبل أن يتم تنظيم عملهم في التجارة حيث يستخرج صاحب النشاط سجلا تجاريا باسم أمه أو زوجته عبر وكالة خاصة لتنفيذ تلك الإجراءات ويعمل في ذلك النشاط كوكيل، بحسب “الوطن”.

وتابع: كما أن السجلات التجارية يتم استخدامها بشكل كبير في التستر التجاري حيث يقوم فرد بافتتاح عدد من المؤسسات الفردية بأسماء أقاربه من النساء للحصول على عدد أكبر من العمالة التي تأتي وتعمل في المؤسسات لحسابها الخاص، إضافة لاستغلال موظفي بعض الجهات المؤسسات التجارية المملوكة باسم نساء في الحصول على مناقصات ومشاريع خاصة من قبل الجهات الحكومية لا يمكن له الحصول عليه لارتباطه الوظيفي بتلك الجهات.

وكانت بيانات وزارة التجارة قد أوضحت أن السجلات التجارية النسائية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 94 % بإضافة 111 ألف سجل تجاري حيث احتلت قطاعات الجملة والتجزئة، والتشييد الأنشطة المسجلة بسجلات نسائية، وجاء بعدها أنشطة الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

وتظهر إحصاءات وزارة التجارة أن منطقتي الرياض ومكة المكرمة تستحوذان على نصف السجلات التجارية المسجلة رسميا بوزارة التجارة والتي بلغ عددها 1.117.667 حيث استحوذت الرياض على 328.414 سجلا بنسبة 29.3 % ومكة الكرمة على 258.663 بنسبة 23.1 %، في حين جاءت الشرقية ثالثا بعدد سجلات 179.595 يمثلون ما نسبته 16.1 %.

مواد ذات صلة

ضمن «نظام مكافحة التستر الجديد».. مصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر

ضمن «نظام مكافحة التستر الجديد».. مصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر

بدء إلزام المطاعم والمقاهي بـ«الدفع الإلكتروني»

بدء إلزام المطاعم والمقاهي بـ«الدفع الإلكتروني»

عضو «شورى» يطالب بعمل فوري للحد من المحلات التجارية ومنع وجودها في الأحياء

عضو «شورى» يطالب بعمل فوري للحد من المحلات التجارية ومنع وجودها في الأحياء

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة