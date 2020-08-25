«هواوي» تطلق سماعة الرأس الجديدة بمزايا مدهشة.. تعرّف عليها

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كشفت شركة هواوي عن الجيل الجديد من سماعة الرأسFreeLaceاللاسلكية.

وأوضحت الشركة الصينية أن سماعة الرأسFreeLace Proالجديدة تعتمد على تقنية البلوتوث مع وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة. وتأتي سماعة الرأسFreeLace Proالجديدة مزودة بكابل قصير يمتد خلف الرقبة، وتلتصق سدادتا الأذن معا بفعل المغناطيس بحيث يمكن حملها حول الرقبة بكل سهولة.

وأكدت الشركة الصينية أنها قامت بتحسين فترة تشغيل البطارية، التي تمتد إلى 24 ساعة، ويكفي شحن البطارية لمدة 5 دقائق لكي يتم تشغيلها لمدة 5 ساعات، ويتم إعادة شحن البطارية عن طريق منفذUSB-Cالموجود في الريموت كنترول في الكابل، وبالتالي ليس هناك ضرورة لاستعمال كابل شحن منفصل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعة الرأس الجديدة على مشغل 14 ملم، وبالتالي ينعم المستخدم بالنغمات العميقة وصوت أكثر تفصيلاً، وتعمل وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة على حجب الضوضاء المحيطة المزعجة بحوالي 25 ديسيبل، وفي أفضل الحالات يمكن خفض الضوضاء المحيطة بحوالي 40 ديسيبل.