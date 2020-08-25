الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مصادر: 4 وزارات تعتزم توفير تأمين طبي لمنسوبيها قريباً

مصادر: 4 وزارات تعتزم توفير تأمين طبي لمنسوبيها قريباً
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن 4 وزارات تعتزم التعاقد مع شركات مختصة لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبيها.

 ووفقاً لـ” الوطن”، أكدت المصادر أن كلا من وزارة التجارة، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد التعاقد مع شركات تأمين لتقديم خدمة التأمين الطبي لمنسوبيها، فيما تعتزم وزارة المالية توفير تأمين طبي لمنسوبي برنامج الأنظمة المالية الوطنية.

 يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس الشورى  قد تقدمت في عام 1438هـ، بتوصية تقترح قيام وزارة الصحة بتقديم تأمين صحي للموظفين الحكوميين، ومن ليس لديهم تأمين صحي من المواطنين.

 

 

 

مواد ذات صلة

«التجارة»: إلزام أنشطة بيع التجزئة بتأمين الدفع الإلكتروني بدءاً من اليوم

«التجارة»: إلزام أنشطة بيع التجزئة بتأمين الدفع الإلكتروني بدءاً من اليوم

«التجارة» تداهم أسواق «الكمبيوتر» لمنع استغلال العمالة قرار الدراسة عن بُعد (فيديو)

«التجارة» تداهم أسواق «الكمبيوتر» لمنع استغلال العمالة قرار الدراسة عن بُعد (فيديو)

«التجارة» تُشهر بمنشأة تبيع دجاجًا فاسدًا غير صالح للاستهلاك

«التجارة» تُشهر بمنشأة تبيع دجاجًا فاسدًا غير صالح للاستهلاك

«التجارة»: نظام مكافحة التستر يشدد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخص لها

«التجارة»: نظام مكافحة التستر يشدد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخص لها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>