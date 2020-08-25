نصائح مهمة لتحسين المناعة الطبيعية عند الأطفال

تواصل- وكالات:

نشر موقع ” onlymyhealth”، تقريراً لأهم النصائح التي تساعد على تحسين المناعة الطبيعية لدى الأطفال.

وتشمل النصائح:

1. غسل اليدين:

غسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون ، يساعد على القضاء على الجراثيم التي يمكن أن تصل بسهولة إلى الفم بسبب عادة لمس الوجه على فترات، يجب تعليم الطفل الطريقة الصحيحة لغسل اليدين في سن مبكرة بحيث تصبح ممارسة منتظمة في وقت لاحق في الحياة.

2. شرب الكثير من الماء:

من ا لضروري الحفاظ على رطوبة الجسم للحصول على جسم صحي، لذا يعد شرب 8 أكواب من الماء يوميًا أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على لياقتك والحفاظ على وظيفة كل نظام في الجسم، ويحمل الماء العناصر الغذائية إلى خلايانا ويطرد البكتيريا من أجسامنا ويمنع الإمساك.

3. الحصول على قسط كافٍ من النوم:

من 8 إلى 9 ساعات من النوم غير المتقطع ضروري لعمل الجسم والعقل بشكل صحيح وبالتالي للتمتع بصحة جيدة.

4. الحفاظ على نظافة الفم:

يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا ، خاصة قبل النوم ، جزءًا مهمًا في الحفاظ على صحة الفم، فتجويف الفم هو مركز الكائنات الحية التي تتكاثر ويمكن أن تسبب تسوس والتهاب اللوزتين وأمراض أخرى في تجويف الفم.

5.الحصول على التطعيم كاملاً:

اللقاح متاح للعديد من الأمراض المعدية، ويُنصح بتطعيم الطفل ضد جميع الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات لتنمية مناعته ضد هذه الأمراض.

6.السيطرة على الوزن:

يجب أن يكون للطفل تأثير مناسب لعمره، كل من الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية أو يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية (المعدية) وكذلك غير المعدية (غير المعدية).

7.ممارسة الرياضة البدنية: