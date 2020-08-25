توضيح من «توكلنا» بشأن إمكانية تسجيل التابع بحساب مستقل في التطبيق

تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا” أن خدماته تشمل الجميع دون استثناء سواء كان مواطن أو مقيم أو زائر.

وأكد تطبيق “توكلنا” في رده على استفسار أحد المغردين حول الأشخاص المشمولين بالخدمات، أن كل فرد مواطن أو خليجي أو مقيم أو زائر داخل المملكة أيا كان عمره سواء كان رب أسرة أو تابع أو مكفول يمكنه التسجيل ويكون له حساب مستقل بالتطبيق.

تجدر الإشارة إلى أن التسجيل في تطبيق “توكلنا” يتم من خلال منصة أبشر، حيث يعتبر التطبيق من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الصحة للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه وغيرها من الخدمات.