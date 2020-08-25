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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توضيح من «توكلنا» بشأن إمكانية تسجيل التابع بحساب مستقل في التطبيق

توضيح من «توكلنا» بشأن إمكانية تسجيل التابع بحساب مستقل في التطبيق
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا” أن خدماته تشمل الجميع دون استثناء سواء كان مواطن أو مقيم أو زائر.

وأكد تطبيق “توكلنا” في رده على استفسار أحد المغردين حول الأشخاص المشمولين بالخدمات، أن كل فرد مواطن أو خليجي أو مقيم أو زائر داخل المملكة أيا كان عمره سواء كان رب أسرة أو تابع أو مكفول يمكنه التسجيل ويكون له حساب مستقل بالتطبيق.

تجدر الإشارة إلى أن التسجيل في تطبيق “توكلنا” يتم من خلال منصة أبشر، حيث يعتبر التطبيق من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الصحة للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه وغيرها من الخدمات.

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