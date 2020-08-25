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عقب قرار التوطين.. «الموارد البشرية»: 60% من وظائف المهندسين في المنشآت الكبيرة

عقب قرار التوطين.. «الموارد البشرية»: 60% من وظائف المهندسين في المنشآت الكبيرة
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل جديدة بشأن الفرص الوظيفية التي ستوفرها للمهندسين والتي أعلنتها أول أمس الأحد، مشيرة إلى أن 60% من الفرص الوظيفية للمهندسين ستكون في المنشآت العملاقة والكبيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار توطين المهن الهندسية سيطبق على جميع القطاعات، ومن أهم القطاعات المستهدفة قطاع الاستشارات الهندسية والمعمارية، وقطاع الطاقة، والقطاع الصناعي، وقطاع التشييد والبناء- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأوضحت الوزارة أن هذه الوظائف ستكون في المنشآت العملاقة والكبيرة، لافتة إلى أن القرار سيكون تدريجياً وستزداد نسبة التوطين المرتبطة بالمهن الهندسية بوتيرة متوازية مع حجم خريجي التخصصات الهندسية السنوي

وقالت الوزارة إن القرار سيوفر فرصا وظيفية في مختلف المناطق الإدارية في المملكة، التي يوجد بها مهندسون باحثون عن عمل.

وبينت أن برنامج توطين المهن يأتي لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

وأضافت: «قرار توطين المهن الهندسية يستهدف توفير فرص وظيفية في تخصصات هندسية عدة، من أبرزها: الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، الصناعية، الكيميائية، الطيران، التعدين، البترول، والهندسة الزراعية والمعمارية».  

 

 

 

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