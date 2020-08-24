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تصريح صادم من «الصحة العالمية» بشأن علاج كورونا بـ«بلازما الدم»

تصريح صادم من «الصحة العالمية» بشأن علاج كورونا بـ«بلازما الدم»
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تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن علاج مصابي كورونا بـ “بلازما الدم” غير فعّال، كما شددت المنظمة على ضرورة تقييم الآثار الجانبية لهذا العلاج.

من جهتها أكدت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA أنه لا يوجد دليل رسمي حتى الآن على أن استخدام البلازما ذو فائدة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بـ”كوفيد-19″ اختراق تاريخي، سينقذ عددا كبيرا من الأرواح.

يذكر أن ترمب قال في مؤتمره الصحفي أمس الأحد: “قدمنا 270 مليون دولار لمساعدة بنوك الدم على جمع 360 ألف وحدة بلازما لاستخدامها في علاج مصابي كورونا”.

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