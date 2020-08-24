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«جامعة الشمالية»: الدراسة حضوريا لجميع الطلبة المستجدين في 4 مدن

«جامعة الشمالية»: الدراسة حضوريا لجميع الطلبة المستجدين في 4 مدن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الشمالية، مساء اليوم الإثنين، أن الدراسة ستكون حضوريًّا لجميع الطلبة المستجدين بمقرات الجامعة، في كل من عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة، لجميع المقررات الدراسية.

وقالت جامعة الشمالية، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “تبارك الجامعة للطلبة المستجدين للعام الجامعي الجديد، وحرصًا منها على تحقيق أهداف العملية التعليمية وذلك من خلال اندماجهم في البيئة التعليمية، فقد تقرر أن تكون الدراسة حضوريًّا لجميع الطلبة المستجدين بمقرات الجامعة في كل من عرعر، ورفحاء، وطريف، والعويقيلة، لجميع المقررات الدراسية، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة”.

 

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