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تطبيق مجاني يمكنك من مراقبة أجهزة أطفالك عن بعد (فيديو)

تطبيق مجاني يمكنك من مراقبة أجهزة أطفالك عن بعد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر عبدالعزيز الحمادي الخبير التقني، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح من خلاله طريقة حماية الأطفال أثناء اللعب أو تصفح اليوتيوب.

وعلق الحمادي، على المقطع بقوله: “إذا كان لديك طفل يجلس على جهاز من نوع اندرويد؛ سواء للعب أو تصفح اليوتيوب والإنترنت وغيره.. فأفضل تطبيق لإدارة وتقييد الجهاز مع الطفل هو: Google Family Link، بحيث من خلاله تقدر تدير جهاز طفلك وتحدد وقت استخدامه، سواء من آيفون أو ايباد أو اندرويد”.

ونشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي رابط الخدمة (اضغط هنــا).

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