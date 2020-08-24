تطبيق مجاني يمكنك من مراقبة أجهزة أطفالك عن بعد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
نشر عبدالعزيز الحمادي الخبير التقني، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح من خلاله طريقة حماية الأطفال أثناء اللعب أو تصفح اليوتيوب.
وعلق الحمادي، على المقطع بقوله: “إذا كان لديك طفل يجلس على جهاز من نوع اندرويد؛ سواء للعب أو تصفح اليوتيوب والإنترنت وغيره.. فأفضل تطبيق لإدارة وتقييد الجهاز مع الطفل هو: Google Family Link، بحيث من خلاله تقدر تدير جهاز طفلك وتحدد وقت استخدامه، سواء من آيفون أو ايباد أو اندرويد”.
ونشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي رابط الخدمة (اضغط هنــا).
إذا كان لديك طفل يجلس على جهاز من نوع اندرويد؛ سواء للعب أو تصفح اليوتيوب والإنترنت وغيره!
فأفضل تطبيق لإدارة وتقييد الجهاز مع الطفل هو: Google Family Link، بحيث عبره تقدر تدير جهاز طفلك وتحدد وقت استخدامه، سواء من آيفون أو ايباد أو اندرويد.
رابط الخدمة:https://t.co/2ioAY83ISHpic.twitter.com/8OuaJtumpF
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)August 23, 2020