الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أمريكا.. محتجون يحرقون محكمة بعد إطلاق الشرطة النار على «مواطن أسود» (فيديو)

أمريكا.. محتجون يحرقون محكمة بعد إطلاق الشرطة النار على «مواطن أسود» (فيديو)
0

تواصل – وكالات:

اقتحمت مجموعة متظاهرين، ليل الأحد إلى الإثنين، المحكمة الدائرية في مدينة كينوشا الأمريكية بولاية ويسكونسين، خلال اضطرابات تلت حادثا جديدا لإطلاق الشرطة النار على رجل أسود البشرة.

وذكرت صحيفة “كينوشا نيوز” المحلية أن “مقر المحكمة سيكون مغلقا أمام الجمهور بسبب الأضرار التي تم إلحاقها بالمبنى أثناء الاضطرابات العامة” التي شهدتها المدينة، مؤكدة أن “المتظاهرين اقتحموا مساء الأحد مقر المحكمة كما أضرموا النار في عدة سيارات خارج المبنى”.

وأعلنت السلطات المحلية نظام حظر التجول حتى الساعة 07:00 صباحا بسبب الاحتجاجات وأعمال الشغب المندلعة في كينوشا عقب إصابة المواطن من أصول إفريقية، جيكوب بليك، البالغ 29 عاما، برصاص عناصر شرطة في ظهره يوم الأحد، وتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

ونقلت قناة “ABC” عن صديقة لبليك أن الحادث وقع خلال محاولته الفصل بين سيدتين بعد نشوب مشاجرة بينهما، مضيفة أنه لم يكن يحمل أي سلاح.

وتعليقا على هذه التطورات، قال حاكم ويسكونسين، توني إيفرز، إن “هذه المرة ليست الأولى عندما يصاب أو يقتل أمريكي من ذوي البشرة السوداء نتيجة تصرفات عناصر أجهزة الأمن”.

وشهدت الولايات المتحدة مؤخرا احتجاجات وأعمال شغب واسعة النطاق فجرها مقتل المواطن الأسمر، جورج فلويد، على يد عناصر في شرطة مدينة مينيابوليس أثناء عملية احتجازه يوم 25 مايو.

 

 

مواد ذات صلة

ارتفاع سعر خام «برنت» ليسجل 44.6 دولاراً للبرميل

ارتفاع سعر خام «برنت» ليسجل 44.6 دولاراً للبرميل

إعلان حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا الأمريكية بسبب العواصف الاستوائية

إعلان حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا الأمريكية بسبب العواصف الاستوائية

أمريكا.. اشتعال الاحتجاجات مجدداً تنديدا بمقتل شاب أسمر برصاص الشرطة

أمريكا.. اشتعال الاحتجاجات مجدداً تنديدا بمقتل شاب أسمر برصاص الشرطة

«فوكس نيوز»: تمويل قطر لـ «حزب الله» يعرض القوات الأمريكية للخطر

«فوكس نيوز»: تمويل قطر لـ «حزب الله» يعرض القوات الأمريكية للخطر

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة