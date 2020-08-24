«التجارة» تداهم أسواق «الكمبيوتر» لمنع استغلال العمالة قرار الدراسة عن بُعد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نفّذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة،بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض والهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الإثنين، عدةجولات رقابية على أسواق ومحال بيع الحواسب الآلية ومستلزماتها للتأكد من التزامهم بالنظام.

ونشر حساب وزارة التجارة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطعاً مصوراً للفرق الرقابية المشتركة أثناء تأدية مهامها، مؤكداً أنه تمإيقاع العقوبات على المحلات المخالفة واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المواطنين اشتكوا من حالات التلاعب وارتفاع أسعار الحواسب المجمعة في سوق الكمبيوتر، مرجعين ذلك لسيطرة العمالة الآسيوية عليه التي استغلت حالة الطلب المتزايد من الطلاب بعد إعلان وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد عن بُعد لفترة 7 أسابيع.