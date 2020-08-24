الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

طقس الثلاثاء.. «الأرصاد» تتوقع سحباً ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

طقس الثلاثاء.. «الأرصاد» تتوقع سحباً ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

كما توقعت الأرصاد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

أما عن درجات الحراة المتوقعة غدا فمن المتوقع أن تسجل كل من الدمام والإحساء وحفر الباطن 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غداً، بينما تسجل أبها 19 درجة مئوية كأقل درجة حرارة في المملكة.

الصورةالصورة

مواد ذات صلة

توقعات طقس الجمعة.. رياح نشطة على الرياض والشرقية وأمطار على جازان وعسير

توقعات طقس الجمعة.. رياح نشطة على الرياض والشرقية وأمطار على جازان وعسير

توقعات «الأرصاد» لطقس الخميس: أمطار رعدية ورياح سطحية على عدد من مناطق المملكة

توقعات «الأرصاد» لطقس الخميس: أمطار رعدية ورياح سطحية على عدد من مناطق المملكة

توقعات طقس الأربعاء.. رياح نشطة على الرياض ومكة والمدينة وأمطار في جازان وعسير

توقعات طقس الأربعاء.. رياح نشطة على الرياض ومكة والمدينة وأمطار في جازان وعسير

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>