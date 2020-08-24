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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض تعلن توفر وظائف أكاديمية شاغرة

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض تعلن توفر وظائف أكاديمية شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبر حسابها في موقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn) عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض، وفق التفاصيل التالية:

1 – أستاذ مشارك / القانون الجنائي – Professor Positions in Criminal Law

2 – أستاذ مشارك / العدالة الجنائية – Professor Positions in Criminal Justice

3 – أستاذ مشارك / علم الجريمة – Professor Positions in Criminology

4 – أستاذ مشارك / الطب الشرعي – Professor Positions in Forensic Science

– الشروط العامة – التعليم والخبرة والمهارات:

درجة الدكتوراه من مؤسسة معترف بها في التخصصات الأكاديمية ذات الصلة، خبرة لا تقل عن سنتين (2) كعضو هيئة تدريس في جامعة معترف بها، سجل الأبحاث والمنح الدراسية بما في ذلك المنشورات في المجلات المحكمة.

كما يشترط معرفة الاستراتيجيات التعليمية والتقنيات المناسبة لتدريس الدورات المعينة، والقدرة على إسداء النصح والإرشاد وإدارة الطلاب وتحفيزهم وتقييمهم.

– وأوضحت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الرابط (اضغط هنــا).

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