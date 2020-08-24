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الشيخ الخثلان يوضح حكم تحدث المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم تحدث المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حُكم تحدث المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ الخثلان، رداً على سؤال بشأن حكم ظهور بعض النساء أثناء التصوير في برامج التواصل وتقول إن صوتها ليس بعورة؟ إنه حتى لو كان صوت المرأة ليس بعورة ينبغي لها ألا تتوسع في مخاطبتها ومخالطتها للرجال.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية أسقطت عن المرأة الجمعة والجماعة لأجل أن تبتعد عن الرجال، فالمرأة جمالها في سترها وفي حشمتها وفي حيائها، أما أن تتعامل مع الرجال كتعامل الرجل مع الرجل فهذا لا ينبغي ولا يليق بحق المرأة المسلمة.

وتابع الشيخ الخثلان “ينبغي على المرأة المسلمة أن تحافظ على حشمتها وسترها وحيائها وأن تتعامل مع الرجال بحسب الحاجة، وإذا احتاجت لذلك فلا بأس لكن يكون ذلك بقول معروف من غير خضوع في القول كما قال الله عز وجل {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}.

وختم الشيخ الدكتور سعد الخثلان بقوله إن القول المعروف هو الذي ليس فيه خضوع بالقول وإنما تتكلم بالكلام المعروف البين الواضح الذي لا يترتب عليه مفسدة ولا فتنة.

 

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