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«Armor» هاتف ذكي للاستخدامات الشاقة من «يوليفون»

«Armor» هاتف ذكي للاستخدامات الشاقة من «يوليفون»
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة يوليفون (Ulefone) هاتفها الذكي Armor 8 الجديد للاستخدامات الشاقة بسعر يبلغ 140 دولاراً أمريكياً.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الجديد يمتاز بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لفئتي الحماية IP68 وIP69K، وبالتالي يمكنه تحمل البقاء تحت الماء لفترة أطول دون حدوث أية تلفيات.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Armor 8 الجديد على شاشة قياس 6.1 بوصة وتعمل بدقة 720×1560 بيكسل مع ثقب Waterdrop في منتصف الشاشة من أعلى، ويوجد به كاميرا السيلفي بدقة 8 ميغابيكسل.

بينما توجد الكاميرا الرئيسية الثلاثية على الجانب الخلفي، وتعمل العدسة الرئيسية بدقة 16 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل، ويوجد مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي.

وينبض بداخل هاتف الاستخدامات الشاقة الجديد معالج ميديا تيك Helio P60 وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية حتى سعة 256 غيغابايت.

ويزخر الهاتف الذكي Armor 8 الجديد ببطارية كبيرة سعة 5580 مللي أمبير ساعة، تكفي لتشغيل الهاتف الذكي طوال اليوم، وقامت الشركة الصينية بتثبيت إصدار Vanilla من نظام التشغيل غوغل أندرويد 10.

 

 

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