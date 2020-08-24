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أسباب هدم مسجد الربوع التاريخي في جدة (فيديو)

أسباب هدم مسجد الربوع التاريخي في جدة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

مسجد الربوع في جدة يعد من المساجد التي تحمل الطراز الإسلامي في بنائها، ولها روحانية خاصة، حيث تم هدمه منذ 3 أشهر، ولايزال على وضعه الحالي على الرغم من وقوعه على أحد الشوارع الرئيسية بطريق الملك عبدالعزيز، وسط تساؤلات من أهالي جدة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب هدم المسجد والذي يعد من المساجد التاريخية والتي لها طابعا خاصا ومميزا في المملكة.

وكشفت “الإخبارية”، في مقطع فيديو أسباب هدم المسجد والتي تمت منذ 3 أشهر، حيث تمت عملية هدم جزئية من قبل الجهة المسؤولة والمالكة لهذا المسجد وهي وزارة الشؤون الإسلامية، وتم التواصل مع أمانة جدة بعد ظهور العديد من المطالبات من خلال وسائل التواصل بأن هناك عملية هدم و إزالة لهذا المسجد.

وأفادت أمانة جدة بأن وزارة الشؤون الإسلامية هي من قامت بهدم هذا المسجد الذي تعد مساحته ما يقارب 150 متر مربع، وذلك بهدف الحصول على تصريح آخر لزيادة مساحته إلى 500 متر مربع.

يذكر أن المسجد قام بتصميمه الدكتور عبدالواحد الوكيل المصمم المعروف منذ ما يقارب 30 أو 35 سنة ، وصممت العديد من المساجد على هذا الطراز الإسلامي والفن المعماري الذي يتمنى الجميع الحفاظ عليه.

في سياق متصل تدخلت وزارة الثقافة بهدف ترميم المسجد، حيث أمر وزير الثقافة بإعادة بناء وترميم المسجد عن طريق وزارة الثقافة ليضاف للعديد من المناطق الأثرية في جدة التاريخية.

 

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